Цитувала вірші Шевченка та критикувала Спартц: у США є ще одна українка-конгресвумен, хто вона?

Марсі Каптур кілька разів приїжджала в Україну

Республіканка Вікторія Спартц, яка критикує Володимира Зеленського і пропонує "віддати землі Росії", не єдина в Конгресі США, хто має українське коріння. Марсі Каптур, яка понад 40 років працює в законодавчому органі США, також є українкою за походженням, і довгі роки жінка надає підтримку нашій країні на міжнародній арені.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Марсі Каптур і що відомо про її життя та політичну діяльність. Ми дізналися, що конгресвумен говорить про війну, розв’язану Росією.

Марсі Каптур — що відомо про конгресвумен українського походження

Американський політик Марсі Каптур народилася 1946 року в місті Толідо (штат Огайо, США), у сім’ї Анастасії Делорес Каптур (Роговська — дівоче прізвище) та Стівена Якова Каптура. Родина її матері була родом із села Буртин Хмельницької області.

З 13 років Марсі зайнялася волонтерством у Демократичній партії Огайо, потім здобула вищу освіту в Академії Святої Урсули, а також в Університеті Вісконсін-Медісон (ступінь бакалавра) та в Університеті Мічигана (ступінь магістра).

З 1983 Марсі Каптур представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США. Два роки тому вона офіційно стала жінкою, яка найдовше працює у Конгресі США.

Марсі Каптур має українське коріння, Фото: Getty Images

В американській політиці Марсі має великий вплив і довгі роки виступає з ініціативами на підтримку України. Каптур є співголовою Українського кокусу Конгресу, який об’єднує понад 90 конгресменів.

Марсі Каптур кілька разів відвідувала Україну, Фото: Getty Images

Марі ніколи не забувала про своє коріння. У 1973 році разом із матір’ю вона вперше відвідала Україну і розповіла, що зустрілася там із братом своєї бабусі, який 20 років провів у радянських таборах.

"Він був звільнений у 1952 році, але його брат загинув у таборах. Його "вина" полягала в тому, що він надав допомогу пораненому кулаку — представнику заможного селянства, яких Сталін прагнув знищити ", — зазначила конгресвумен.

Марсі Каптур давно підтримує Україну, Фото: Getty Images

Тоді Марі відкрилася страшна правда про Голодомор, від якого постраждали мільйони людей, у тому числі її родичі. Після поїздок до України, Каптур стала активно підтримувати нашу країну та відіграла важливу роль в ухваленні проєкту резолюції Палати Представників про визнання Голодомору геноцидом українського народу, факт якого заперечувався довгий час.

Що Марі Каптур говорить про війну з Росією

Підтримку Україні конгресумен надає давно, але з початку повномасштабного вторгнення Росії посилила свій вплив, щоб Конгрес США активніше надавав військову допомогу нашій країні.

Політик стала автором законопроєкту "Про введення санкцій щодо Російської Федерації з метою забезпечення додаткової допомоги Україні, а також для інших цілей", а у 2023 році підписала листа, в якому закликала Джо Байдена передати Україні винищувачі F-16.

Марсі Каптур назвала війну "терористичною", Фото: Getty Images

Марі зазначала, що жодна країна у світі за радянських часів не постраждала більше ніж Україна. Під час своєї промови у Конгресі жінка назвала війну "терористичною" та цитувала слова з вірша Тараса Шевченка, закликаючи допомагати Україні здобути перемогу над Росією.

"Слова українського поета Тараса Шевченка звучать особливо правдиво сьогодні, як і тоді, коли він написав їх майже 200 років тому: Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропіте. Час для української перемоги настав", — зазначила Каптур.

Як виглядає українка-конгресвумен Марсі Каптур, Фото: Getty Images

Також конгресвумен неодноразово підтримувала політику Володимира Зеленського та критикувала республіканку Вікторію Спартц, яка також є українкою за походженням. Марі зазначала, що її підозри про можливі зв’язки керівника ОП України Андрія Єрмака з РФ є "необачною допомогою" Путіну та його пропагандистам.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про чоловіка скандальної конгресвумен Вікторії Спартц. Пара познайомилася у поїздці до Москви.