Ученые выяснили, зачем слонам морщины на хоботе

Животные используют хобот для дыхания, питания, извлечения звуков, а также манипулирования различными объектами

Международная группа ученых-исследователей пришла к выводу, что морщинки на хоботах африканских (Loxodonta africana) и азиатских слонов (Elephas maximus) помогают им лучше манипулировать объектами. Выяснилось, что различия в количестве и расположении морщин, имеют связь с поведением и средой обитания этих млекопитающих.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, показали, что морщины на хоботе помогают слонам растягивать и сжимать его.

Хобот слона является невероятно сложным и многофункциональным органом. Количество мышц, из которых он состоит, превышает 40 тысяч. Слоны используют хобот для дыхания, питания, извлечения звуков, а также манипулирования различными объектами. Кроме того, этот орган помогает животным чувствовать запахи и прикосновения.

Изучение структуры кожи хобота новорожденных слонят с помощью микрокомпьютерной томографии и микроскопии, дало возможность выяснить, что толщина эпидермиса по всей длине хобота не меняется, однако дерма сжимается в углублениях морщин, обеспечивая баланс между прочностью и гибкостью кожи.

Ученые отметили, что в период внутриутробного развития количество морщин на хоботе удваивается каждые 20 дней. Затем процесс замедляется, но у азиатских слонов новые морщинки появляются быстрее, чем африканских, что свидетельствует о влиянии генетических факторов.

Также исследователям стало известно, что у азиатских слонов гораздо больше крупных морщин на задней стороне хобота (в среднем 126), чем у африканских (примерно 83). Кроме того, у обоих видов плотность морщин повышается ближе к кончику органа. Это делает его более гибким, что позволяет осуществлять сложные действия.

Так, азиатские слоны легко захватывают и удерживают объекты хоботом будто рукой. Из-за этой привычки в сфере "увлечения" на хоботе представителей этого вида наблюдается высокая плотность морщин. В свою очередь, африканские слоны чаще используют два выступа на его конце как пальцы.

Примечательно, что количество морщин на левой и правой сторонах хобота зависит от привычек конкретного животного. Если слон чаще сгибает хобот, например, влево, именно на левой стороне органа появляется больше морщин.

Ранее мы писали, что защитники природы в Германии предложили ввести более жесткие ограничения на импорт охотничьих трофеев из стран Африки. Все из-за беспокойства по поводу браконьерства. В ответ на это, в Ботсване предложили подарить Берлину 20 000 слонов, чтобы немцы показали всему миру, как можно мирно сосуществовать с этими великанами.