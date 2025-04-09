Росіяни били безпілотниками по Харкову, Дніпру та Краматорську: які наслідки

Є багато постраждалих в усіх трьох містах через атаку росіян, також є численні пошкодження та руйнування житла

Російські окупанти ввечері 8 квітня вчергове били ударними безпілотниками по Україні. Під атаку росіян потрапили Дніпро, Харків та Краматорськ, в усіх містах внаслідок ударів є постраждалі, руйнування та пошкодження житлової інфраструктури.

Про наслідки атаки на Дніпро повідомив міський голова Борис Філатов. Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Під атакою знову опинилися житлові будинки. У багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон. Дані про руйнування уточнюємо. Міські лікарні приймають постраждалих. Комунальники чекають сигналу рятувальників та поліції, аби також стати до роботи", – написав він.

Лисак повідомив, що відомо про 14 постраждалих у Дніпрі через атаку росіян, обійшлося без загиблих. Половину з постраждалих ушпиталили.

"На зараз відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому. Лікарі увесь час поряд", – зазначив він.

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що за вечір по місту було понад 20 прильотів, 17 із них в одному районі. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ударів ворога:

Шевченківський район: БПЛА росіян впав на відкритій місцевості.

Київський район: через атаку ворога є пожежа на другому поверху та даху покинутої будівлі, ще один БПЛА упав на приватному подвір'ї, є пошкодження.

Індустріальний район: падіння трьох БПЛА на відкритій місцевості.

Основ'янський район: отримав найбільше влучань БПЛА, є пожежі.

Краматорська міська військова адміністрація повідомила, що по місту за вечір було одне влучання, ще чотири були за його межами. Внаслідок удару БПЛА росіян є влучання у житлову багатоповерхівку, уточнюється кількість постраждалих та масштаби руйнувань.

Зазначимо, ввечері 8 квітня російські окупанти знову влаштували масштабні обстріли України. Багато безпілотників атакували Дніпро та Харків. Внаслідок ударів по обох містах виникли пожежі, є пошкодження житлової інфраструктури та постраждалі.

Президент США Дональд Трамп на брифінгу для преси 7 квітня після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні заявив, що невдоволений Росією через постійні атаки на Україну. Він сказав, що росіяни "бомблять, як божевільні" і у Вашингтоні від цього зростає роздратування.

Нагадаємо, що 4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою з касетним боєзарядом по житловому кварталу у Кривому Розі. Внаслідок атаки на дитячий майданчик загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Найменшій дитині було всього 3 рочки. А у ніч на 6 квітня Кремль здійснив масовану атаку на Україну. Вибухи лунали в Києві, Умані, на Полтавщині тощо. Внаслідок удару постраждали офіси українських телеканалів та медіа. Загалом по Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет.