Побачити одну з найяскравіших комет року можна з середи: інструкція, де її шукати в нічному небі

Наступний раз наблизиться до землі комета імовірно через сотні, а то і тисячі років

Жовтень багатий на астрономічні явища. Не встигли українці насолодитися метеоритним дощем Драконіди, як в нічному небі готується "запалити" нова яскрава гостя.

Комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS буде між Землею та Сонцем з ночі на 10 жовтня — це значно збільшить її яскравість. Цю комету відкрили у січні минулого року, вона прийшла з хмари Оорта у внутрішню частину Сонячної системи.

Астрономи очікують, що комета буде особливо яскравою, можливо навіть перевершить Юпітер на нічному небі. Потенційної її можна буде побачити до кінця місяця. Такий шанс може випасти єдиний раз в житті — комета може обертатися навколо Сонця раз на 80 000 років.

Де шукати комету в небі України, залежно від дня жовтня

Михайло Чубарець з астроканалу "Небо Сьогодні" склав детальну інструкцію, де шукати комету на вечірньому небі. Він зазначає, що максимального блиску комета досягне 12 жовтня. Комета пролетить на відстані до Землі у 70 млн км.

Tsuchinshan-ATLAS є замороженим шматком матеріалу, що залишився від народження Сонячної системи. Комета починає танути, коли вона наближається до Сонця, відрощуючи "хвіст". Чим більше в ньому пилу, тим хвіст буде яскравіший.

Раніше "Телеграф" розповідав про ефектне явище, яке українці зможуть побачити в березні 2025 року. Затемнення буде видно не з усієї території країни.