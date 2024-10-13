SpaceX запустила космічний корабель і вперше успішно повернула носій (відео)

Корабель успішно приземлився туди, звідки був запущений

У неділю, 13 жовтня, компанія SpaceX Ілона Маска провела випробування космічного корабля Starship. Вперше в історії вдалося посадити носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску – приземлення відбулося за допомогою системи Mechazilla.

Відео опубліковано на сторінці компанії SpaceX у соцмережі "Х". Вперше вдалося повернути на Землю величезний прискорювач першого ступеня ракети. Для цього був застосований унікальний метод під назвою "палички для їжі" — використовувалися два великі металеві важелі.

Це п’яте випробування ракети Starship та перше, яке виявилося успішним.

Starship здійснив суборбітальний виток навколо Землі та приводнився в акваторії Індійського океану. Відео також опубліковано у соціальних мережах.

Для SpaceX це важливе досягнення. Компанія тривалий час працювала над створенням багаторазових космічних кораблів. За планами Space X, систему Starship надалі збираються використовувати для пілотованих польотів на орбіту Землі, виведення супутників у космос, здійснення польотів на Місяць, Марс та далекі космічні об’єкти.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, вчені з’ясували, що насправді сталося з атмосферою Марса. За даними дослідження, технічно вона нікуди з червоної планети не поділася.