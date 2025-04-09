Чоловіка можуть повторно мобілізувати, навіть якщо його звільнено через сімейні обставини

Звільнені зі служби за сімейними обставинами військові можуть знову піти служити, якщо втратять підставу, яка передбачає відстрочку

Звільнитись з військової служби можна за сімейними обставинами. Є певні підстави, коли таким чоловікам можуть дати відстрочку. Однак військовозобов'язаного можуть мобілізувати повторно.

Уся інформація про військового, якого звільнено зі служби за сімейними обставинами, направляється до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де він має стати на облік. Про це повідомив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко у коментарі для "РБК-Україна".

Як тільки чоловік з'явиться в ТЦК та СП, він може отримати відстрочку на тих же підставах, на яких його було звільнено.

Але може статись ситуація, коли чоловік втратить право на відстрочення від мобілізації. Наприклад, особа звільнилась зі служби задля догляду за батьками з інвалідністю I чи II групи. Якщо вони померли, то його відстрочка анулюється. Тому колишнього військового можуть знову мобілізувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки місяців дають відстрочку від мобілізації в Україні.