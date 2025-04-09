"Україна не на порядку денному": про що США та Росія будуть говорити 10 квітня

Повна нормалізація відносин між США та росіянами може відбутися тільки після того, як Росія завершить війну в Україні

Сполучені Штати та Росія на переговорах у Стамбулі 10 квітня будуть обговорювати виключно роботу посольств. Питання війни Росії в Україні порушуватися не буде, воно навіть не на порядку денному.

Про це заявила спікер Державного департаменту Теммі Брюс на брифінгу 8 квітня. За її словами, зустріч 10 квітня покликана "спробувати добитися прогресу в подальшій стабілізації роботи двосторонніх місій", а не обговорювати інші питання.

"На порядку денному немає жодних політичних питань або питань безпеки, і Україна — абсолютно не на порядку денному. Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом", – запевнила чиновниця.

Брюс додала, що повна нормалізація відносин між США та росіянами може відбутися тільки після того, як Росія завершить війну в Україні. Але до цього моменту можливі деякі зрушення, наприклад, щодо роботи посольств та представництв.

Тим часом колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур вважає, що президент США Дональд Трамп, мабуть, взяв паузу у переговорному процесі щодо припинення вогню в Україні. При цьому зараз немає свідчень того, що він готовий чинити тиск на Росію.

ЗМІ із посиланням на власні джерела серед чиновників США писали, що Сполучені Штати відійшли від оцінки того, що можна швидко укласти припинення вогню та мирну угоду щодо війни в Україні, оскільки позиція російського режиму залишається без змін. Зараз у Білому домі обговорюють ймовірність того, що у найближчі кілька місяців мирної угоди не буде та розробляють нові плани тиску на Україну та Росію.