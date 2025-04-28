Росія назвала п'ять умов для завершення війни з Україною: вони не збігаються з планом Трампа

Москва готова розглядати питання припинення війни лише за умови виконання всіх п'яти пунктів

Росія висунула п'ять умов для закінчення війни, які суперечать пропозиціям США. Кремль хоче, щоб Україна відмовилась від НАТО і визнала втрату Криму та східних областей.

Росіяни також вимагають зняти санкції та відмовитись від передачі Запорізької АЕС під контроль України і США. Про це повідомив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров на офіційному брифінгу.

По-перше, за словами Лаврова, Україна не повинна вступати до НАТО. Москва також наполягає на проведенні "демілітаризації" та "денацифікації" України.

Другою умовою Кремля є міжнародне визнання анексії захоплених територій. Росія вимагає, щоб світ визнав Крим, "ДНР", "ЛНР", Херсонську та Запорізьку області частиною РФ, заявив голова російського МЗС.

Третя вимога стосується санкцій. За словами Лаврова, з Росії мають зняти всі економічні обмеження та повернути заморожені активи.

Четверта умова пов'язана із Запорізькою АЕС. Лавров повідомив, що Росія відкидає пропозицію передати станцію під спільний контроль Києва та Вашингтона.

П'ята умова, про яку заявив міністр МЗС РФ, стосується мовного питання. За його словами, Росія вимагає скасувати в Україні закони, які обмежують використання російської мови, культури та російської церкви.

Озвучені Росією вимоги щодо завершення війни не збігаються з пропозиціями США та планом, який пов'язують з адміністрацією Трампа. Проте, Лавров наголосив, що Москва готова розглядати питання припинення війни лише за умови виконання всіх п'яти пунктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЗМІ опублікували "остаточний" мирний план Трампа. Документ представники США презентували на переговорах у Парижі.