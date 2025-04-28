Брудне море, порожні вулиці і дорога риба: на окупований Генічеськ без сліз не глянеш

Місцевий житель зазначив, що протягом останніх трьох років, через російську окупацію та військові дії, курортне життя міста повністю зупинилося

Генічеськ у Херсонській області окупований Росією з лютого 2022 року. Людей майже немає на вулиці, море брудне, риби багато, але купувати її ніхто не поспіщає.

Відповідне відео поширюють на сторінках Ютубу. Чоловік показав, що зараз відбувається у місті і які ціни на продукти у квітні 2025 року.

Пляжі у Генічеську — як вони виглядають

Місцевий житель поділився спогадами про курортне життя Генічеська до російської окупації. Чоловік розповів про центральний пляж міста, який був головним осередком відпочинку та розваг.

"Це був єдиний пляж міста, де відбувалися основні веселощі. Були й інші пляжі, але вони були менш відвідувані та популярні", — згадує він.

За його словами, до російського вторгнення Генічеськ жив насиченим курортним життям. "Раніше тут до третьої ночі дві дискотеки працювали, бари та різні атракціони. Веселощі були справжні", — розповідає чоловік.

Для тих, хто шукав ще більш активного відпочинку, існували додаткові можливості неподалік. "Хто хотів більших веселощів, їхав на Арабатську стрілку, в Щасливцеве. Там було ще веселіше, дискотеки працювали на різних базах відпочинку", — додав він.

Місцевий житель зазначив, що протягом останніх трьох років, через російську окупацію та військові дії, курортне життя міста повністю зупинилося.

Ціни на продукти

З приходом Росії в українське місто, як зазначив чоловік, дещо змінилась структура рибного ринку. Почали продавати імпортну рибу, яку привозять з регіонів Росії, Каспію, або навіть окупованого Криму.

При цьому, чоловік каже, що вибір дуже великий. Ціна від 100 до 500 рублів, якщо перевести на українські гроші, то це від 50 грн до 250 грн.

Що відомо про Генічеськ

Генічеськ — це місто на півдні України, розташоване в Херсонській області, на узбережжі Азовського моря та біля Сиваської затоки. До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році населення Генічеська становило приблизно 19-20 тисяч жителів.

До війни Генічеськ був популярним курортним містом, яке щорічно відвідували близько 100-150 тисяч туристів, особливо в літній сезон. Пік туристичного сезону припадав на липень-серпень. У місті були доступні ціни на відпочинок порівняно з іншими курортами.

Ситуація в окупації РФ

Після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, Генічеськ був окупований російськими військами. Місто знаходиться під контролем окупаційної адміністрації РФ.Відбувається насильницька русифікація та видача російських паспортів. Існують проблеми з постачанням прісної води, яка раніше надходила з Дніпра через Північно-Кримський канал. Багато місцевих жителів виїхали на територію, контрольовану Україною, або в інші країни.

Раніше "Телеграф" писав, що мешканка Бердянська показала, як зараз виглядає курорт в окупації.