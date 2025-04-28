"Інтерпайп" Пінчука сплатив 1,2 млрд грн податків та зборів у I кварталі 2025 року

Українська промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука упродовж I кварталу 2025 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 1 млрд 231 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових відрахувань збільшився на 4%.

Відрахування до державного бюджету становили близько 863 млн грн, до місцевих бюджетів – 184 млн грн. Ще 184 млн грн компанія перерахувала як ЄСВ.

"Компанія продовжує збільшувати відрахування податків та зборів на адресу держави. У I кварталі значно зросла сплата ЄСВ через підвищення у березні цього року заробітних плат працівників на усіх активах "Інтерпайпу", що знаходяться у Дніпропетровській області, прифронтовому регіоні, а також Нікополі, який щодня зазнає обстрілів ворожою артилерією та дронами", — зазначив Сергій Кузьменко, директор з економіки та фінансів "Інтерпайп".

Він також зауважив: "Наш операційний та фінансовий стан є стабільним, доля експорту у загальних продажах перевищує 80%, а також компанія завершує підготовку масштабної інвестиційної програми у потужності із виробництва продукції із великою доданою вартістю".

"Інтерпайп" – це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників "Інтерпайп" становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1070 осіб. 170 ветеранів повернулися до роботи.

У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.