Зарплата залежить від ваших зусиль: пенсіонерам пропонують нескладну роботу

Крім зручного графіка можна обрати місце роботи

У Дніпрі відкрито вакансію розклеювача оголошень. Вона може підійти для пенсіонерів, а також студентів та людей з інвалідністю.

Робота не потребує досвіду чи спеціальних навичок, а також передбачає гнучкий графік та можливість працювати у своєму районі.​ Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Роботодавець обіцяє:

Заробітну плату від 7 000 до 12 000 грн, залежно від обсягу виконаної роботи.

від 7 000 до 12 000 грн, залежно від обсягу виконаної роботи. Графік — повна або неповна зайнятість, з можливістю індивідуального узгодження.

— повна або неповна зайнятість, з можливістю індивідуального узгодження. Виплати: кілька разів на тиждень.

кілька разів на тиждень. Працювати можна у межах вашого району, що забезпечує зручність та комфорт.​

"Оплата за роботу буде відрядною і залежатиме від обсягу виконаної роботи. Чим більше оголошень ви зможете поклеїти, тим більше грошей ви отримаєте", — йдеться в оголошенні.

Певних вимог до кандидатів немає. Як зазначають у компанії, робота не вимагає особливих навичок і є простою.

Нагадуємо, що у Дніпрі шукають прибиральницю бомбосховищ. Роботодавиця обіцяє "білу" конкурентну зарплату й приємний дружній колектив.

Основними обов'язками на цій посаді є:

організація та контроль за виконанням робіт з підтримки приміщення в належному стані;

забезпечення збереження майна та підтримка його в справному стані;

догляд за чистотою у приміщеннях бомбосховища.

Авторка оголошення також вказала, що бажаний, але не обов'язковий досвід роботи на аналогічній посаді. Важливе бажання працювати та відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пенсіонерам пропонують цікаву роботу з оплатою 1500 грн/день. Вакансії відкриті на Контрактовій, Хрещатику, Березняках.