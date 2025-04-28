Зарплата залежить від ваших зусиль: пенсіонерам пропонують нескладну роботу
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Крім зручного графіка можна обрати місце роботи
У Дніпрі відкрито вакансію розклеювача оголошень. Вона може підійти для пенсіонерів, а також студентів та людей з інвалідністю.
Робота не потребує досвіду чи спеціальних навичок, а також передбачає гнучкий графік та можливість працювати у своєму районі. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.
Роботодавець обіцяє:
- Заробітну плату від 7 000 до 12 000 грн, залежно від обсягу виконаної роботи.
- Графік — повна або неповна зайнятість, з можливістю індивідуального узгодження.
- Виплати: кілька разів на тиждень.
- Працювати можна у межах вашого району, що забезпечує зручність та комфорт.
"Оплата за роботу буде відрядною і залежатиме від обсягу виконаної роботи. Чим більше оголошень ви зможете поклеїти, тим більше грошей ви отримаєте", — йдеться в оголошенні.
Певних вимог до кандидатів немає. Як зазначають у компанії, робота не вимагає особливих навичок і є простою.
Нагадуємо, що у Дніпрі шукають прибиральницю бомбосховищ. Роботодавиця обіцяє "білу" конкурентну зарплату й приємний дружній колектив.
Основними обов'язками на цій посаді є:
- організація та контроль за виконанням робіт з підтримки приміщення в належному стані;
- забезпечення збереження майна та підтримка його в справному стані;
- догляд за чистотою у приміщеннях бомбосховища.
Авторка оголошення також вказала, що бажаний, але не обов'язковий досвід роботи на аналогічній посаді. Важливе бажання працювати та відповідальність.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пенсіонерам пропонують цікаву роботу з оплатою 1500 грн/день. Вакансії відкриті на Контрактовій, Хрещатику, Березняках.