Працювали в Польщі та Україні: як отримати спільну пенсію

Якщо українець працював у Польщі офіційно — це може стати частиною пенсії

Через війну в Польщі опинились чимало українців. Вони не тільки інтегруються в громади, а й знаходять роботу і вливають мільйони в польську економіку. Після повернення до України ці роки марними не будуть, а можуть значно вплинути на пенсію.

Все — завдяки угоді про соціальне забезпечення, яка вже 13 років діє між нашими країнами. Якщо людина офіційно працювала в Польщі та сплачувала там соціальні внески, вона має право на пенсію від сусідньої держави.

Як пояснює юрист Юрій Айвазян, за частину українського стажу заплатить Пенсійний фонд України, за польський — фонд соціального страхування Польщі. Оформлювати пенсію потрібно лише в одній країні. Якщо звернення відбувається у Польщі, розрахунок проводять за всіма періодами роботи там. Якщо в Україні — враховують загальний страховий стаж і віднімають час, відпрацьований у Польщі.

Щоб оформити пенсію з Польщі треба звернутися відділення Пенсійного фонду там, де людина проживає та подати заяву. Вони бувають різних типів:

UA–PL 8 — для призначення пенсії за віком або інвалідністю;

— для призначення пенсії за віком або інвалідністю; UA–PL 9 — для призначення пенсії у разі втрати годувальника.

Бланк UA-PL-8

Бланки доступні у відділенні ПФУ чи на офіційному сайті. При заповненні заяв потрібно обов’язково вказати:

номер PESEL або серію та номер паспорта;

РНОКПП.

До заяви додають різноманітні документи, включаючи дані про час роботи, довідку з банку тощо. Надати можна не тільки оригінали, але й завірені копії. Зробити це може ПФУ, нотаріус чи консульство Польщі. Після того, як ці документи перевірять, їх передають у польські органи соціального страхування — ZUS або KRUS. Якщо ж українцю потрібна тільки польська пенсія, можна звертатися або до українського Пенсійного фонду, або одразу до польських установ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аналогічного договору немає з багатьма країнами, наприклад, Німеччиною. Загалом таких країн більш ніж 10 — повний перелік.