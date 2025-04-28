Працювали в Польщі та Україні: як отримати спільну пенсію
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Якщо українець працював у Польщі офіційно — це може стати частиною пенсії
Через війну в Польщі опинились чимало українців. Вони не тільки інтегруються в громади, а й знаходять роботу і вливають мільйони в польську економіку. Після повернення до України ці роки марними не будуть, а можуть значно вплинути на пенсію.
Все — завдяки угоді про соціальне забезпечення, яка вже 13 років діє між нашими країнами. Якщо людина офіційно працювала в Польщі та сплачувала там соціальні внески, вона має право на пенсію від сусідньої держави.
Як пояснює юрист Юрій Айвазян, за частину українського стажу заплатить Пенсійний фонд України, за польський — фонд соціального страхування Польщі. Оформлювати пенсію потрібно лише в одній країні. Якщо звернення відбувається у Польщі, розрахунок проводять за всіма періодами роботи там. Якщо в Україні — враховують загальний страховий стаж і віднімають час, відпрацьований у Польщі.
Щоб оформити пенсію з Польщі треба звернутися відділення Пенсійного фонду там, де людина проживає та подати заяву. Вони бувають різних типів:
- UA–PL 8 — для призначення пенсії за віком або інвалідністю;
- UA–PL 9 — для призначення пенсії у разі втрати годувальника.
Бланки доступні у відділенні ПФУ чи на офіційному сайті. При заповненні заяв потрібно обов’язково вказати:
- номер PESEL або серію та номер паспорта;
- РНОКПП.
До заяви додають різноманітні документи, включаючи дані про час роботи, довідку з банку тощо. Надати можна не тільки оригінали, але й завірені копії. Зробити це може ПФУ, нотаріус чи консульство Польщі. Після того, як ці документи перевірять, їх передають у польські органи соціального страхування — ZUS або KRUS. Якщо ж українцю потрібна тільки польська пенсія, можна звертатися або до українського Пенсійного фонду, або одразу до польських установ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що аналогічного договору немає з багатьма країнами, наприклад, Німеччиною. Загалом таких країн більш ніж 10 — повний перелік.