Еще будут "красные" и "оранжевые" дни: когда ожидать магнитных бурей в октябре

Геомагнитная погода подготовила новые сюрпризы

На Земле долгое время держалась сильная магнитная буря, мощность которой время от времени усиливали новые выбросы корональной массы (СМЕ) из Солнца. Астросиноптики поделились прогнозом, когда готовиться к новым геомагнитным штормам в течение текущего месяца.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, в течение конца второй и полностью третьей декады октября следует ожидать 4 и 5-балльных геомагнитных штормов.

Сейчас, 18 октября, буяет сильная магнитная буря 5 баллов. Уже в течение следующих двух дней, 19 и 20 октября, ее сила уменьшится до желтого уровня – 4 балла. Затем следует однодневная геомагнитная тишина, но уже 22 октября магнитное поле Земли почувствует на себе средний шторм в 4 балла.

Следующая магнитная буря ожидается 26 октября и ее сила, предварительно, не превысит 4 баллов.

Уже с 27 по 31 октября включительно не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в конце рабочей недели. Синоптики предупреждают о заморозках.