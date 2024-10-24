На орбіті раптово розбився супутник Boeing, і ніхто не знає чому

Він пропрацював лише 8 років замість 15

Супутник зв'язку Intelsat 33e несподівано вийшов з ладу на геостаціонарній орбіті. Космічні сили США зафіксували щонайменше 20 уламків після руйнування апарату.

Інцидент стався у суботу, 19 жовтня, над Індійським океаном, пише Livescience. Постачальник послуг Intelsat підтвердив "повну втрату" супутника в понеділок, 21 жовтня.

Апарат розміром з лімузин важив 6600 кілограмів. Його запустили 2016 року для забезпечення широкосмугового зв'язку в Європі, Африці та Азії. Boeing розробив супутник у межах нового покоління платформи EpicNG.

Космічні сили США не виявили безпосередньої загрози від уламків. Причини руйнування поки невідомі. Intelsat створив спеціальну комісію для розслідування інциденту. Компанія співпрацює з Boeing та урядовими установами для аналізу даних.

Це вже другий супутник Boeing платформи EpicNG, який зазнав аварії. Перший апарат IS-29e також передчасно припинив роботу. Фахівці припускають, що його вивів з ладу мікрометеорит або сонячна буря, які спричинили витік палива.

Обидва інциденти суттєво скоротили запланований 15-річний термін експлуатації супутників. Intelsat 33e пропрацював лише 8 років замість запланованих 15.

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