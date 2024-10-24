На орбите внезапно разбился спутник Boeing, и никто не знает почему

Он проработал всего 8 лет вместо 15

Спутник связи Intelsat 33e неожиданно вышел из строя на геостационарную орбиту. Космические силы США зафиксировали не менее 20 обломков после разрушения аппарата.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября, над Индийским океаном, пишет Livescience. Поставщик услуг Intelsat подтвердил "полную потерю" спутника в понедельник, 21 октября.

Аппарат размером с лимузин весил 6600 килограммов. Он был запущен в 2016 году для обеспечения широкополосной связи в Европе, Африке и Азии. Boeing разработал спутник в рамках нового поколения EpicNG платформы.

Космические силы США не обнаружили прямой угрозы от обломков. Причины разрушения пока не известны. Intelsat создал специальную комиссию по расследованию инцидента. Компания сотрудничает с Boeing и правительственными учреждениями по анализу данных.

Это уже второй потерпевший крушение спутник Boeing платформы EpicNG. Первый аппарат IS-29e также преждевременно прекратил работу. Специалисты предполагают, что его вывел из строя микрометеорит или солнечная буря, вызвавшая утечку топлива.

Оба инцидента существенно сократили запланированный 15-летний срок эксплуатации спутников. Intelsat 33e проработал всего 8 лет вместо запланированных 15.

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