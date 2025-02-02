Усик може побитися з Кличком: промоутер озвучив варіанти для Олександра

Бій між українцями можливий

Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк розповів про найближчі плани свого клієнта. Якщо Володимир Кличко (64-5, 53 КО) повернеться на ринг, то українці можуть провести чемпіонський бій.

Відповідний коментар Красюка наводить talkSPORT. Олександр зазначив, що у поверненні Кличка на ринг зацікавлені у Саудівській Аравії, а тому бій Усик — Кличко це не лише мрія, а і ймовірність. Проте, вірогідно, наступним суперником Кота стане переможець бою Дюбуа — Паркер.

"Він не готовий піти на пенсію – це номер один. Номер два – ми не знаємо, що буде далі. Від бою Паркер – Дюбуа залежить багато. Номер три. Зі ЗМІ ми чули, що Володимир Кличко має намір стати найстарішим чемпіоном у суперважкій вазі, Побити рекорд іншої легенди – Джорджа Формана. Ще немає прийнятого рішення, це просто мрія, свого роду план, можливо, думки. Ми почули це від Туркі Аль аш-Шейха, тому це також можливість та ймовірність", – сказав Красюк.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко всерйоз розглядає повернення у бокс для великого бою у 2025 році. До речі, Усик може допомогти іменитому українцеві отримати чемпіонський бій.