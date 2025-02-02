Дружина футболіста збірної України відзначила ювілей у Дубаї (фото)

Дружині хавбека "Динамо" стукнуло 30

Аліна Буяльська, дружина півзахисника "Динамо" та збірної України Віталія Буяльського, відсвяткувала 30-річчя. "Динамівець" викликався в національну команду на матчі Ліги націй восени 2024 року, але залишався в запасі.

Відповідний пост Аліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Напередодні вона публікувала фото, зроблене у Дубаї (ОАЕ).

"Привіт, мої 30, завжди боялася цієї цифри, але вірю, що жінка розквітає лише після 30. З днем народження мене", — написала Буяльська, яка поділилася з підписниками ніжною фотосесією.

Алліна Буяльська

Аліна та Віталій одружилися влітку 2017 року. Пара виховує двох дітей.

Віталій Буяльський із сім’єю

У сезоні 2024/25 Буяльський зіграв 25 матчів на клубному рівні, відзначившись 4 голами та 6 асистами.

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги Європи "Динамо" набрало 4 очки та посіло 34-те місце в основному турнірі. До речі, кияни достроково припинили боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ й остання гра з РФШ (1:0) у турнірі була формальністю.

Збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.