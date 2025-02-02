На НПЗ у США прогримів сильний вибух: почалася пожежа, є постраждалі (кадри)

НПЗ належить компанії Martinez Refining Company

В американському місті Мартінес штату Каліфорнія стався витік вуглеводнів на нафтопереробному заводі. Це призвело до сильного вибуху та пожежі на території підприємства.

Про це повідомляє The Mercury News. Цей нафтопереробний завод належить Martinez Refining Company. Внаслідок пожежі чорний дим поширився Мартінесом і округом Контра-Коста.

За даними американських ЗМІ, шестеро людей постраждали внаслідок вибуху.

У мережі з’явилися фото та відео пожежі на нафтопереробному заводі.

Джерело: The Mercury News

Джерело: The Mercury News

Джерело: The Mercury News

Джерело: The Mercury News

Джерело: The Mercury News

Джерело: The Mercury News

Джерело: The Mercury News

Джерело: The Mercury News

Влада округу Контра-Коста закликала жителів Мартінеса та найближчих населених пунктів залишатися у закритих приміщеннях.

Також ЗМІ публікують карту, на якій вказано місце розташування даного нафтопереробного підприємства.

Джерело: The Mercury News

Рятувальні служби розпочали ліквідацію займання. Детальні причини пожежі ще з’ясують, зазначають американські ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав, що харків’янка Ганна Малігон, героїня популярного відео про наслідки війни в Україні, зняла подібний ролик, але вже у США. Дівчина зіткнулася із наслідками масштабних пожеж у Каліфорнії.