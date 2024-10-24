В Україні запровадять новітній стандарт Wi-Fi. Що це дасть громадянам
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Умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні європейським.
В Україні дозволять використовувати більш сучасну технологію для WiFi. Вона значно збільшить швидкість передачі.
Про це повідомляє Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК). Вона запропонувала Міністерству цифрової трансформації впровадити в Україні радіотехнологію Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц), додавши відповідні частоти до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром.
У НКЕК пояснили, що новий стандарт забезпечить:
- збільшення пропускної здатності для Wi-Fi мереж (480 МГц додаткового спектра), що означає більш високу швидкість, меншу затримку та одночасну передачу набагато більших обсягів інформації для користувачів Wi-Fi
- гармонізацію використання радіочастотного спектра для радіотехнології Wi-Fi з ЄС
- постачання сучасного радіообладнання в Україну.
Наголошується, що умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні європейським – на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мобільні оператори в Україні тепер мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин.