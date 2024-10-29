Земля все ще в тенетах сильної магнітної бурі: коли вона завершиться

Вже скоро можна буде відпочити

На Землі тримається 5-бальна магнітна буря. Астросиноптики прогнозують, що її сила зменшиться до мінімальної сонячної активності вже найближчими днями.

Сила шторму наразі дорівнює 5 балам з 9 максимальних. Про це повідомили вчені зі сайту Meteoagent, які складають свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій.

Тож, наразі, 29 жовтня, наша планета відчуває на собі високий п'ятибальний геомагнітний шторм. Вже наступного дня, 30 жовтня, його сила впаде до "зеленого" рівня. З 31 жовтня по 3 листопада не прогнозується будь-яких магнітних бур вище 3 балів.

Для довідки: для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу — К-індекс. Якщо на графіку є значення, що коливається від 1 до 4, то вони вважаються незначними й майже не впливають. А якщо є бурі від 5 до 9 балів, то вони вже несуть загрозу для магнітного поля Землі.

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