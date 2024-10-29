Земля все еще в сетях сильной магнитной бури: когда она завершится

Уже скоро можно будет отдохнуть

На Земле держится 5-балльная магнитная буря. Астросиноптики прогнозируют, что ее сила уменьшится до минимальной солнечной активности в ближайшие дни.

Сила шторма равна 5 баллам из 9 максимальных. Об этом сообщили ученые с сайта Meteoagent, которые составляют свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий.

Итак, 29 октября наша планета ощущает на себе высокий пятибалльный геомагнитный шторм. Уже на следующий день, 30 октября, его сила упадет до "зеленого" уровня. С 31 октября по 3 ноября не прогнозируется каких-либо магнитных бурь выше 3 баллов.

Для справки: для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике есть значения, которые колеблются от 1 до 4, то они считаются незначительными и почти не влияют. А если есть бури от 5 до 9 баллов, то они уже представляют угрозу для магнитного поля Земли.

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