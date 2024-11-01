Вчені зафіксували новий сонячний спалах: чи закінчиться тиждень без магнітних бур

Чого очікувати від космічної погоди в ці дні

Наша планета перебуває в лапах магнітної бурі, а на Сонці продовжують відбуватись спалахи. Один з таких створила пляма AR3878.

Як кажуть астросиноптики з сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, сонячна пляма спалахнула 31 жовтня, спричинивши вибух класу X2. Тобто найсильніший з максимальних.

Водночас Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала бризки гарячої плазми:

"Імпульс екстремального ультрафіолетового випромінювання від спалаху іонізував верхню частину земної атмосфери, спричинивши короткохвильове радіозатемнення над Тихим океаном. Радиоаматори могли помітити втрату сигналу нижче 25 МГц протягом 45 хвилин після спалаху", — кажуть вчені.

Водночас вони додають, що поки не знають, чи супроводжувався спалах радіовибухами, які зазвичай відбуваються при значних викидах корональної маси (СМЕ). Астросиноптики чекають на дані з коронографів SOHO.

Магнітні бурі на Землі протягом 1-3 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 1 листопада, нашу планету охопив 5-бальний геомагнітний шторм. Вже 2 листопада його сила впаде до магнітної тиші, однак у неділю, 3 листопада, очікується середній шторм в 4 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Україну суне циклон зі снігом. Синоптики дали прогноз, де очікувати на негоду.