Україна готова до сильної угоди з Трампом: Зеленський розповів про зустріч із Келлогом

Гарант Конституції обговорив із Келлогом ситуацію на полі бою, повернення всіх українських полонених та дієві гарантії безпеки

У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі спецпредставником президента США по Росії та Україні Кітом Келлогом.

Український лідер та спецпредставник Трампа обговорили дієві гарантії безпеки нашої країни. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Зустріч з генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України та українському народу", — йдеться у публікації.

Зеленський заявив, що для України та всього вільного світу важливо, щоб американська сила відчувалася. Також він поінформував, що докладно обговорив із Келлогом ситуацію на полі бою, повернення всіх українських полонених та дієві гарантії безпеки.

"Україна з першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо і повинні зробити світ надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, справді корисної угоди з президентом Сполучених Штатів з інвестицій та безпеки. Ми запропонували найшвидший і найконструктивніший шлях досягнення результату", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог 19 лютого прибув до Києва. Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав: "Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом".

Примітно, що після зустрічі українського лідера та американського чиновника мала відбутися спільна пресконференція, проте її скасували на прохання США.

Також ми повідомляли, що 19 лютого, коли Кіт Келлог вже перебував у столиці України, було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з загрозою застосування Росією балістичних ракет. Тривога тривала лише 9 хвилин.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував загрозу для Києва на тлі дипломатичних зусиль, докладених США для того, щоб Путін припинив війну. Глава ОП констатував, що Путін не демонструє доброї волі.