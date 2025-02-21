Новітній літак армії США пролетів над Україною? Що відомо про загадковий рейс (карта)

Цей літак спеціалізується на радіоелектронній розвідці

У небі над Україною продовжують фіксувати пасажирські літаки, які, за даними моніторингових сервісів, порушують закритий повітряний простір. Проте цього разу над країною міг пролетіти борт армії США.

Про це свідчать дані Flightradar24. Зауважимо, що дані про політ цього борту засекречено, тому вони не відображаються.

Проте, на мапі польоту, видно, що літак Bombardier Challenger 650 вилетів 13 лютого десь о 13:00 з Угорщини та після 16:00 приземлися у Румунії. При цьому точні пункти посадки та вильоту не відображаються. Протягом свого нетривалого польоту борт міг порушити повітряний простір України та пролетіти над Закарпатською областю.

Літаки Bombardier Challenger 650 Artemis входять до складу армії США, що викликає багато питань, особливо на тлі розжарювання ситуації з можливим відправленням миротворців до України.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення в Україну повітряний простір держави закрито, а будь-які повітряні цілі збиває протиповітряна оборона. Тож не виключено, що ймовірний політ над Україною — глюк порталу.

Що відомо про Bombardier Challenger 650 Artemis

Цей літак спеціалізується на радіоелектронній розвідці та оснащений сучасною апаратурою для сканування та перехоплення сигналів. Його частіше за все використовують країни НАТО для аеророзвідки. Ці борти інколи фіксуються на мапах польоту, коли вони проводять спостереження вздовж кордонів України, визначаючи місцеперебування військових об'єктів РФ та оцінюючи рівень загроз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Україною міг пролетіти літак з Москви з VIP-особою.