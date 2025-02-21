Так вже було з Ющенком: популярність Залужного пояснив соціолог

Залужного наділили дуже високими характеристиками

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує користуватися високим рівнем довіри серед українців, навіть після звільнення з посади. Так, він знизився після того, як Залужний пішов з посади, але він залишається популярною особою.

Про причини цього явища розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у другій частині інтерв'ю для "Телеграфу": "Довіра до Зеленського: рівень — Бог. Антипович про справжні рейтинги президента, Залужного та Арестовича".

За словами Антиповича, феномен Залужного схожий на те, що відбувалося з Віктором Ющенком. "Українець дуже часто наділяє того чи іншого політика, лідера, гетьмана характеристиками, які він сам йому і приписує. Віктор Андрійович Ющенко свого часу теж був уособленням доброго українця: бандитам тюрми, ці руки нічого не крали і таке інше", – пояснює соціолог.

На ремарку, що Залужний майже не робить публічних заяв, Антипович відповів: "І тому українець йому довіряє. Ця людина не здавала військових, не гнала в операції, де гинули б хлопці і багато подібних історій. Його інтерв'ю коли читаєш, ну сльоза бринить, настільки це щирий, гарний українець".

Соціолог вважає, що популярність Залужного – це природне явище, а не результат політтехнологій. "Не думаю, що цей образ якось штучно створювався самим Залужним чи політтехнологами. Все, що штучне, воно відпадає", – підкреслив він.

Олексій Антипович підсумував, що українці традиційно голосують більше емоційно, ніж раціонально: "Тому, як не крути, Юлія Володимирівна у свій час була права, коли казала 'голосуй серцем'. Це в принципі для нашого народу характерно".

Також "Телеграф" писав, що Залужний визнав, у чому помилився під час вторгнення РФ. Максимальне нанесення втрат противнику залишається актуальним, але не головним, каже він.