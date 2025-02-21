У Трампа вважають, що Зеленський має покинути Україну, - The New York Post

Офіційний представник Білого дому на умовах анонімності поділився своїми поглядами на Зеленського, сказавши: "як і Папа Римський, я не прихильник того, хто забороняє церкви"

Президент Володимир Зеленський має небагато прихильників у найближчому оточенні Дональда Трампа. Зіпсовані відносини між двома лідерами загрожують підірвати позиції України на мирних переговорах з РФ.

Про це йдеться в матеріалі The New York Post. Джерела видання, які знайомі з дискусіями в Білому домі, кажуть, що погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом видається раптовим.

"Для мене в цьому немає нічого нового. Я чув кілька місяців тому, що настав час для виборів і нового керівництва", — сказало джерело The New York Post.

Інший співрозмовник заявив, що "найкращим випадком для Зеленського і світу є те, щоб він негайно виїхав до Франції".

Офіційний представник Білого дому на умовах анонімності поділився своїми поглядами на Зеленського, сказавши: "як і Папа Римський, я не прихильник того, хто забороняє церкви".

Ймовірно, йдеться про закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією, який у серпні підписав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та погрожував ризиками "втратити країну". Крім того, він знову заявив, що "успішно веде переговори з Росією" про завершення війни.

Окрім цього, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

До слова, раніше "Телеграф" писав, який насправді рейтинг підтримки Зеленського серед українців. Сам глава держави відповів Дональду Трампу щодо свого рейтингу. Він назвав цей вислів дезінформацією.