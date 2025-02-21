Чи може асистент вчителя отримати відстрочку від мобілізації

Юрист пояснив, які документи потрібно підготувати

В Україні під час мобілізації право на відстрочку мають працівники освіти. Асистенти вчителів також можуть отримати відстрочку в особливий період, оскільки ця посада є педагогічною.

Важливою умовою для оформлення відстрочки є педагогічне навантаження не менше ніж 0,75 ставки. Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

Правознавець наголосив, що право на відстрочку мають не лише вчителі, а й інші працівники навчальних закладів, зокрема асистенти вчителів. Щоб скористатися правом на відстрочку, асистент учителя має подати до територіального центру комплектування (ТЦК) такі документи:

заява про відстрочку;

довідка закладу освіти, яка підтверджує посаду та навантаження (від 0,75 ставки);

військово-обліковий документ;

копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Ще раз зазначимо, що посада асистента вчителя входить до переліку педагогічних та науково-педагогічних працівників, що дає підстави для отримання відстрочки.

Нагадуємо, що право на відстрочку мають:

учителі шкіл та інших освітніх закладів;

викладачі вищих навчальний та фахових навчальних закладів;

інші працівники педагогічної сфери.

Для оформлення відстрочки потрібні документи, які підтверджують, що працівник дійсно належить до педагогічної сфери. Довідки мають бути актуальними, а посада педагога — офіційно зареєстрованою. У разі відсутності підтвердження з місця роботи ТЦК може не надати відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо в ТЦК відмовили у відстрочці. Військовозобов’язаний має зібрати докази неправомірної відмови та подати позив до суду.