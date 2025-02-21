За що путінський кум Медведчук судиться з Україною й наскільки успішно: відповідь Верховного Суду

Колишній народний депутат оскаржує рішення президента та Верховної Ради

Президентський указ про запровадження санкцій проти кількох українських політиків, серед яких був й колишній нардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, знов підняв на поверхню питання про його громадянство, а також можливі наміри повернути собі й депутатський мандат. Відновити цей статус та повернути український паспорт одіозний політик намагається в судовому порядку.

"Телеграф" дізнався про долю справ, які в різні роки розглядались за позовами Віктора Медведчука.

Питання про громадянство Віктора Медведчука виникло через Указ Президента України №81/2025, яким було затверджено рішення Ради національної безпеки України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В документі було зазначено, що у колишнього депутата воно є українським, попри позбавлення відповідно до указу дворічної давності. Пізніше цю "неточність" було виправлено, й наразі в додатку з переліком підсанкційних фізосіб в пункті з даними Медведчука значиться, що "українське громадянство відсутнє". Натомість на сайті апарату РНБО в графах "громадянство" та "документ, що засвідчує особу", написано – "інформація відсутня".

В додатку до президентського указу зазначено, що українське громадянство відсутнє

Також відомо, що Медведчук в судовому порядку намагається оскаржити рішення президента. Відповідний позов про визнання протиправним і скасування окремих положень указу №13/2023 від 10.01.2023 "Про припинення громадянства України Деркача А.Л., Козака Т.Р. та інших осіб" у частині, що стосується його особисто, екснардеп подав "по гарячому". Наразі він перебуває у провадженні Касаційного адміністративного суду Верховного суду України й розгляд справи ще триває. Про це йдеться у відповіді на запит "Телеграфу".

З ухвал, що стосуються цього процесу, й розміщені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, можна зробити висновок – все відбувається досить повільно. З лютого по грудень 2-23 року деякі засідання не відбувались або через відпустки, або через відрядження суддів (їх в процесі п'ятеро), тож фактично було розв'язано тільки одне питання – долучення до участі у справі третіх осіб. Адже адвокати Медведчука наполягали, що відповідачем має бути не тільки президент Володимир Зеленський, а й Служба безпеки України, Державна міграційна служба та її підрозділи, бо саме вони готували й подавали на розгляд першої особи документи, які стали підставою для підписання відповідного указу. Суд з цією позицією погодився й задовольнив клопотання представників позивача.

На сайті апарату РНБО ось така інформація про громадянство та паспорт

На початку 2024 року СБУ звернулось до суду із заявою про закриття провадження у справі. Аргументація була така: "у справі відсутнє реальне порушення прав екснардепа, а його позов поданий у спорі, який має очевидно штучний характер". СБУ вважає, що справжньою метою позову у цій справі є не українське громадянство держави, яку позивач називав "Антиросією", а висловлення ним протесту проти існуючого в Україні демократичного політичного режиму і створення передумов для вирішення інших правових питань, втім такі цілі не відносяться до завдань адміністративного судочинства". Але суд відмовив у задоволенні клопотання.

Крім того, провести кілька засідань протягом минулого року також завадили суддівські відпустки. А на тих, що відбулись, вирішувались технічні питання щодо подовження строків подання доказів чи їх витребування. У 2025 році суд по справі громадянства Медведчука збирався лише один раз – 30 січня 2025 року. На ньому йшлося про формат проведення засідань. Адже громадська організація "Всеукраїнське об`єднання "Автомайдан" наполягала на трансляції процесу на сайті "Судова влада України", а представники Медведчука та СБУ – на закритому судовому засіданні. Й суд став на сторону останніх.

У Верховному Суді пояснили, які справи перебувають у провадженні

Коли ж буде ухвалене рішення по суті позовних вимог Медведчука щодо громадянства, наразі невідомо. А без нього без руху лишається ще одна справа, адже політик намагається оскаржити й Постанову Верховної Ради України №2894-IX від 13.01.2023 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Медведчука В.В.".

В попередні роки Медведчук також намагався через суд визнати протиправним та скасувати президентський указ ще 2021 року про накладення на нього персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). За повідомленням Апарату Верховного Суду, цю позовну заяву було залишено без розгляду. Відповідна ухвала датована 20 липня 2022 року.

Марними виявились наразі й спроби Медведчука повернути собі право на заняття адвокатською діяльністю. Він був його позбавлений за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24 травня 2023 року. Не вдалось його скасувати екснардепу ні в суді першої інстанції (відповідне рішення не на користь Медведчука Київський окружний адмінсуд ухвалив 09 лютого 2024 року), ні в апеляції (постанова Шостого апеляційного адміністративного суду датована 07 червня 2024). 8 липня минулого року представник Медведчука подав касаційну скаргу, але вже 25 липня Верховний Суд відмовив у відкритті провадження.

Як повідомляв "Телеграф", Віктора Медведчука підозрювали в державній зраді, тримали під домашнім арештом, з-під якого він втік на початку повномасштабного вторгнення. Згодом політика затримало СБУ та використало для обміну на 215 українських воїнів, серед яких були командири легендарного "Азову".