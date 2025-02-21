В Україні заблокують пісні російською мовою? Петиція зібрала необхідні голоси за чотири дні

На даний момент за петицію проголосувало понад 28 тисяч осіб

Нещодавно в Top-100: Ukraine на стрімінговому сервісі Apple Music, куди потрапила і LOBODA з новою піснею "Інстинкт", лідируючу позицію зайняв російський виконавець Моргенштерн. І це далеко не вперше, коли російськомовні пісні б’ють популярність в українських чартах. Чимало українців обурені з цього приводу, тому на сайті Кабіна з’явилася петиція з вимогою заборонити пісні російською мовою на стрімінгових платформах.

Відповідну петицію було зареєстровано 17 лютого і за чотири дні змогло набрати необхідну кількість голосів. Наразі її підписали понад 28 тисяч осіб.

Петиція з вимогою заборонити російськомовні пісні

Автор петиції Леонов Олександр вказує у тексті, що Кабміну слід заборонити пісні російською мовою на стрімінгових платформах, таких як Apple Music, Spotify та інших, незалежно від національності виконавця.

Свою думку він аргументував шістьма чинниками:

Заборона російської музики допоможе захистити інформаційний простір та національну безпеку, оскільки такі пісні можуть нести у собі ідеї, що шкодять українській ідентичності;

Така заборона зупинить фінансування агресії, оскільки гроші, які отримують російські артисти за прослуховування їхньої музики, йдуть до бюджету Росії й частина з них використовується на фінансування війни;

Таке рішення зупинить російську пропаганду та дезінформацію;

Блокування пісень російською мовою сприятиме популяризації українського контенту;

Молодь буде обмежена від негативного впливу й у молодого покоління почнуть формуватись правильні культурні цінності;

Заборона російськомовних пісень не обмежить свободу вибору громадян, оскільки українці зможуть насолоджуватися великою кількістю музики, виконаної іншими мовами.

Попри війну, російські пісні часто потрапляють до рейтингів українських чартів. Наприклад, у 2024 році на платформі Spotify, у чарті пісень популярних в Україні, опинилася пісня "Да, я русский". Ця композиція висміює громадян США та прославляє правління Кремля.

Російські пісні часто лідирують у ТОПах України

Часто у ТОПах трапляються пісні MORGENSHTERN та російського співака Matrang, а ще Рем Діггі, який з 2014 року виступає на окупованих Росією територіях України та названий автором неофіційного гімну ополченців на Донбасі.

Українці продовжують слухати російські пісні

У січні 2025 року російський трек очолив чарт на YouTube в Україні. Це була пісня співачки CHEPIKK – "Не люби меня".

Російський трек очолив чарт на YouTube

"Телеграф" писав раніше, що "1+1" випустив в ефірі пісню російського співака. Чи порушує це закон?