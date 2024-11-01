Ученые зафиксировали новую солнечную вспышку: закончится ли неделя без магнитных бурь

Чего ждать от космической погоды в эти дни

Наша планета находится в лапах магнитной бури, а на Солнце продолжают происходить вспышки. Одну из таких создало пятно AR3878.

Как говорят астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather, солнечное пятно вспыхнуло 31 октября, вызвав взрыв класса X2. То есть самый сильный из максимальных.

В то же время Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала брызги горячей плазмы:

"Импульс экстремального ультрафиолетового излучения от вспышки ионизировал верхнюю часть земной атмосферы, вызвав коротковолновое радиозатемнение над Тихим океаном. Радиолюбители могли заметить потерю сигнала ниже 25 МГц в течение 45 минут после вспышки", — говорят ученые.

В то же время они добавляют, что пока не знают, сопровождалась ли вспышка радиовзрывами, обычно происходящими при значительных выбросах корональной массы (СМЕ). Астросиноптики ожидают данных из коронографов SOHO.

Магнитные бури на Земле в течение 1-3 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 1 ноября, нашу планету охватил 5-балльный геомагнитный шторм. Уже 2 ноября его сила упадет до магнитной тишины, однако в воскресенье, 3 ноября, ожидается средний шторм в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Украину идет циклон со снегом. Синоптики дали прогноз, где ожидать непогоду.