Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна до липня все ближче? В останні дні прогнози різко змінилися

Чи зустрінуться Трамп, Зеленський і Путін до липня?

З початку 2025 року політичні аналітики та ринки прогнозів уважно стежать за можливістю спільної зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Така подія могла б суттєво вплинути на міжнародну політику та військовий конфлікт між Росією та Україною.

Ймовірність такої зустрічі до 1 липня 2025 році складає приблизно 22%. Такий прогноз зафіксовано на популярній платформі Polymarket, яка аналізує ставки користувачів з усього світу.

Згідно з даними платформи прогнозів Polymarket, ймовірність зустрічі цих трьох лідерів до 1 липня 2025 року змінювалася протягом останніх тижнів:

13 лютого шанси оцінювалися у 13%, що вказувало на скептицизм інвесторів.

18 лютого прогноз зріс до 27%, що могло бути пов'язано із заявами Трампа щодо можливих мирних переговорів.

21 лютого показник стабілізувався на рівні 22%, що свідчить про невизначеність ситуації.

Графіки показують коливання ймовірності, але загальна тенденція свідчить про те, що учасники ринку не впевнені у реальності цієї зустрічі.

Хоча ставки на ринку прогнозів поки не надто високі, будь-які зміни в риториці сторін можуть суттєво вплинути на ймовірність зустрічі. Якщо Трамп спробує виступити посередником або запропонує новий формат переговорів, це може підвищити вірогідність події. Водночас жорстка позиція Києва та триваючі бойові дії знижують шанси на подібний сценарій.

На даний момент аналітики та інвестори оцінюють можливість зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна як малоймовірну. Проте ситуація може змінюватися залежно від політичних подій у США, України та Росії. Найближчі місяці стануть ключовими для визначення подальшого розвитку подій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Трампа вимагають прямих переговорів Зеленського та Путіна.