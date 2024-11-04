На Марсе нашли зеленые пятна – NASA Perseverance удалось их сфотографировать

Эти пятна могут служить доказательством существования воды или даже жизни

Ученые продолжают учить Марс. После последнего предположения о том, куда исчезла атмосфера "Красной планеты", учёные получили новую загадку.

Марсоход NASA Mars Perseverance направил изображение загадочных зеленых следов на поверхности планеты. Он зафиксировал зеленоватые пятна под верхним слоем.

Зеленые пятна находятся в уникальной местности, которую назвали "Змеевые пороги". Марсоход наконечником снял часть породы, на месте абразива диаметром примерно 5 см в камне обнаружили белые, черные и зеленые вкрапления. Наибольшее удивление ученых вызвали серо-зеленые пятна с нечетким светло-зеленым ободком.

Подобные зеленые пятна на Земле возникают в нескольких случаях:

когда вода проникает через осадок и прежде чем затвердеть начинает превращать окисленное железо в восстановленное (для этого иногда нужны специфические микробы), зеленый цвет может быть результатом гниения органического вещества. зеленый цвет возникает из-за взаимодействия серы и железа.

Ученым не удалось дополнительно принять дополнительные анализы, поэтому состав зеленых пятен на Марсе остается загадкой. Команда надеется, что в будущем снова увидит зеленые пятна, которые сможет исследовать. Пока марсоход Perseverance заканчивает изучать древние скалы края кратера Езеро.

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