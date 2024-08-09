Відпочити не вдасться: Сонце підготувало сюрприз у вигляді сильної магнітної бурі

Спахали зі світила торкаються нашої планети щодня

На Сонці протягом всього тижня відбувались спалахи, які впливати на магнітне поле Землі. Астросиноптики попереджають про нові викиди корональної маси (СМЕ), які можуть нести загрозу у вигляді сильного шторму.

Серія з трьох CME зараз прямує до Землі й перші два з них, запущені спалахами класу М 7 серпня, відносно незначні. Однак останній, третій, є найбільш потужним з них і був запущений у космос через спалах активної сонячної плями AR3777, як повідомили вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, торкаючись Землі поспіль 9, 10 і 11 серпня, три CME можуть спровокувати геомагнітні бурі потужності категорії G3 із полярними сяйвами середніх широт у США та Європі.

Водночас Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала екстремальний ультрафіолетовий спалах, який спричинила сонячна пляма AR3777.

"Випромінювання від спалаху іонізувало верхні шари атмосфери Землі та спричинило короткохвильове радіовимкнення від Північної Америки до Гавайських островів. Моряки та радіоаматори могли помітити втрату сигналу нижче 30 МГц протягом години після спалаху", — йдеться у повідомленні.

Однак найбільший інтерес представляє викид корональної маси (СМЕ), який рухається зі швидкістю понад 1000 км/с і, ймовірно, прибуде не пізніше 11 серпня, додавши ефект двох попередніх CME, які вже були в дорозі.

Тому цей вплив може підвищити потужність магнітної бурі до категорії G3 (сильний) із полярними сяйвами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці тижня. Місцями синоптики прогнозують дощі, туман та спеку.