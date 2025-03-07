Путін готовий погодитися на перемир'я, але за певних умов, - Bloomberg

Насамперед, на думку Кремля, на українській землі не повинно бути жодних військ НАТО

Володимир Путін готовий обговорювати питання тимчасового перемир’я в Україні за умови прогресу у досягненні остаточного мирного врегулювання. Також президент РФ висунув низку принципових умов, які обов’язково мають бути дотримані.

Про це пише Bloomberg. Джерела видання повідомляють, що Кремль піде на припинення вогню тільки в тому разі, якщо їм представлять "чіткі рамкові принципи фінальної мирної угоди".

"Цю пропозицію, що стала першим сигналом позитивної відповіді президента Володимира Путіна на заклик американського колеги Дональда Трампа до припинення вогню, передали на переговорах у Саудівській Аравії між високопоставленими російськими та американськими чиновниками минулого місяця", — пише Bloomberg.

Володимир Путін нібито дійсно готовий погодитися на тимчасове перемир'я, але при цьому Росія наполягатиме на певних умовах:

РФ хоче коригувати і визначати параметри можливої миротворчої місії. У Кремлі збираються "відбирати" країни, які зможуть у ній брати участь, а які — ні.

Жодних військ НАТО на українській землі не повинно бути.

При цьому Росія не заперечує проти того, щоб такі нейтральні в конфлікті країни, як Китай, розмістили свої війська на території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поділився своїм баченням перших кроків щодо встановлення миру. Він наголосив, що Україна готує практичні пропозиції, які можуть стати основою для всеосяжного врегулювання конфлікту.

На своїй офіційній сторінці Зеленський запропонував встановити "тишу" як у небі, так і на морі. Це передбачає:

Зупинку ударів ракет, дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Припинення бойових операцій у Чорному морі, що дозволить уникнути подальшої ескалації.

Президент назвав ці кроки прологом до ширшого врегулювання, підкресливши, що війна повинна бути зупинена якнайшвидше.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Вашингтон відновили роботу. Україна сподівається, що вже наступного тижня відбудеться змістовна зустріч між командами обох країн.