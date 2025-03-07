В російському цирку трибуни обвалилися разом з глядачами (відео)

Три неповнолітні дитини отримали серйозні травми

Перед початком вистави у цирку-шапіто "Скіф" у місті Нефтегорськ Самарської області обвалилися трибуни. За попередніми даними, травм зазнали близько двадцяти людей, серед яких є діти.

Як повідомляє SHOT, інцидент стався перед першим із трьох запланованих виступів. На захід прийшло близько 300 глядачів. Очевидці розповідають, що почули гучний тріск, після чого шість рядів з глядачами секції трибун обвалилися, а люди впали з висоти близько трьох метрів.

"Конструкція стояла на льодові. Під час початку вистави увімкнули обігрів, що спровокувало її падіння", — повідомляє низка російських видань.

У залі почалася паніка, діти кричали, кілька людей отримали серйозні травми. Таких — п'ятеро осіб, серед них 3 неповнолітні дитини.

Слідчий комітет РФ по Самарській області вже повідомив, що за вказаним фактом порушили справу за однієї зі статей Кримінального кодексу — надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя та здоров'я споживачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Самарі було жорстко вбито колишнього мера міста та його дружину. Підозрюваною у справі є онука чиновника.