В космос запустили деревянный спутник (фото, видео)

Спутник делали из традиционного японского дерева

Первый в мире деревянный спутник под названием LignoSat был успешно запущен в космос на борту ракеты SpaceX 5 ноября 2024 года. Его разработали исследователи Киотского университета. После того, как он прибудет на МКС, спутник будет выведен на орбиту на высоте 400 километров над Землей.

Каждая сторона коробчатого экспериментального спутника имеет размеры всего 10 сантиметров. Он изготовлен из древесины хиноки, разновидности магнолии, традиционно используемой в Японии для изготовления ножен для мечей.

LignoSat должен доказать потенциал древесины в предстоящем исследовании Луны и Марса. Этот экологически чистый спутник имеет целью уменьшить загрязнение космоса. LignoSat измерит выносливость древесины в суровых космических условиях.

Исследователи собирали куб по старинной технологии.

Древесина может стать будущим материалом для космоса.

LignoSat будет оставаться на орбите около шести месяцев, в течение которых он будет собирать данные о том, как древесина чувствует себя при экстремальных температурных колебаниях от -100°C до 100°C. После окончания эксперимента он сгорит в атмосфере. Древесина в космосе не подвергается воздействию влаги или воздуха и должна служить гораздо лучше, чем на Земле.

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