Котам та дітям вхід заборонено. У Львові здають житло з жахливим ремонтом та дивними забаганками

Власник наполягає на тому, щоб оренда була довготривалою

Зняти квартиру у Львові завдання не з легких. Проте є варіант старого житла без сучасного ремонту, але власник висловив заборони.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті купівлі-продажу, де часто можна винайняти квартиру. Житло розташоване у ближньому центрі Львова на вул. Замарстинівській в Шевченківському районі.

Власник оголошення пише, що будинок знаходиться неподалік району, де розташований будинок культури ім. Гната Хоткевича. Здають однокімнатну квартиру на третьому поверху із загальною площею 25 квадратних метрів. Вікна житла виходять на Високий Замок і старовинну П'ятницьку церкву. Перевагою стане те, що до Оперного театру йти 10 хвилин пішки.

Площа житлової кімнати майже 15 квадратних метрів. Площа кухні становить 5,5 метрів квадратних, санвузол сумісний. Щодо умов, то власник вказав, що є меблі, телефон, холодильник, вода, інтернет.

Попри те, що власник запевняє, що квартира світла та затишна, з фотографій, які він опублікував, цього не скажеш. Житло має старі пошарпані меблі, неохайну кухню та обдерті шпалери. Вартість такої квартири – 4300 грн без урахування комунальних послуг.

"Передоплата за 2 місяці (перший і останній), для порядних, платоспроможних орендонаймачів (бажано 1-3 студентам, або сімейної пари, краще без дітей)", — йдеться в тексті оголошення.

Власник категорично забороняє проживання з тваринами, особливо котами. А також наполягає на тому, щоб оренда була довготривалою.

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