У Києві є власний Тадж-Махал: де можна побачити його та інші цікаві будівлі

Київ приховує унікальні архітектурні скарби в самому центрі

У самому серці столиці України ховаються унікальні архітектурні скарби та затишні дворики, які зберігають історію різних епох. Прогулянка історичними Липками та іншими старовинними районами Києва відкриває перед відвідувачами справжні перлини міської культури.

Це подорож у часі, де кожен камінь дихає минулим, а кожен куточок приховує неймовірні історії. "Телеграф" пропонує до неї долучитися.

Аристократичні Липки: від дворянства до номенклатури

Липки — історичний район на Печерську, який, попри всі історичні перипетії, жодного разу не змінював своєї назви чи призначення. З 19 століття тут мешкала міська знать, аристократія, дворянство та купецтво. Сьогодні цей престижний район є домівкою для офісів, представництв та квартир сучасної української еліти.

Один із найцікавіших дворів у Липках до 1920 року був закритою територією, адже поруч стояв палац генерал-губернаторів Старого Києва, а згодом — резиденція міської влади. Зараз цей двір обрамлений сірими номенклатурними будинками 30-х років — з високими стелями, просторим плануванням та додатковими зручностями.

Ці будинки стали домівкою для багатьох видатних українців. Тут мешкали Олександр Довженко з дружиною, Олександр Корнійчук з Ванною Василевською, а в сусідньому будинку — Анатолій Солов'яненко. Про це нагадують численні пам'ятні таблички на фасадах.

Особливістю двору є чудові артоб'єкти епохи соцреалізму: вази з квітами на п'єдесталах, композиція "Ведмедиця з ведмежатами" та симпатичний фонтан у центрі, який нещодавно відреставрували. Це справжня оаза прохолоди в спекотні дні, про яку знають небагато киян.

Графський дім: неокласичний шедевр на Липській

На колишній Катерининській, а нині Липській вулиці, розташований прекрасний взірець неокласицизму — "Графський дім" або "Маєток Уварових", збудований у 1912 році. Цей особняк замовила дочка цукропромисловця Федора Терещенка, Наталя, та її чоловік, провідник Бердичівського дворянства граф Сергій Уваров.

Архітектор Павло Голанський створив одно-двоповерховий будинок, який став не лише прихистком для родини, але й місцем проведення світських подій. Особливістю будинку є напівциркульний вихід у сад — типова риса для Липок, де багаті мешканці володіли не лише будинками, але й приватними парками.

Будінок НКВС, збудований у 1920-х

У 1920-х роках ситуація кардинально змінилася. Липки стали прихистком для радянської влади. Будинок на Липській, 16, перетворився на головний офіс ГПУ, ЧК, НКВС — місце, про яке говорили, що "можна піти вулицею Липською і ніколи більше не повернутися". Зараз у цих історичних стінах розміщуються Інститут національної пам'яті України, Київський культурний фонд та інші культурні інституції.

Замок лікаря та інші архітектурні дива

На вулиці Гончара, 60, знаходиться ще одна перлина — "Замок лікаря", збудований у 1908 році лікарем Михайлом Лепінським. Будівля, виконана в стилі англійської неоготики, стилізована під справжній замок. Перед будинком розташована двірницька, що імітує фортифікаційну споруду, а підхід до парадного входу нагадує міст, що веде до замку. Внутрішній дворик з терасою створює неповторну атмосферу минулої епохи.

Мозаїки та "Київський Тадж-Махал"

Особливу увагу привертає дворик на Терещенківській, 17Б, відомий своїми унікальними мозаїками. Їх створив Василь Овчинніков, колишній директор музею Західного та Східного мистецтва (нині музей Богдани та Варвари Ханенків). Мозаїка "Українська Мадонна" та диптих "Серце Данко" створюють єдину композицію, яка нікого не залишає байдужим.

Мозаїка "Серце Данко"

А так званий "Східний дворик" або "Київський Тадж-Махал" — це ще одна прихована перлина Києва. Конструкція нагадує храмовий комплекс із великим куполом та чотирма ліхтарями, схожими на мінарети.

Цей дворик, який належав посольству Туркменістану, можна знайти лише якщо знаєш, де шукати. Для того треба зайти у двір на розі Прорізної та Пушкінської та пройти до огорожі, відкривається чудовий краєвид на задвірки посольства. Це робить його ще більш принадним для любителів міських таємниць.

Ці та багато інших секретних двориків та архітектурних шедеврів Києва чекають на відвідувачів. Вони дозволяють зазирнути в минуле міста, відчути його багатошарову історію та насолодитися неповторною атмосферою столиці України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві захований унікальний робочий сонячний годинник із минулого. Він з’явився в місті наприкінці 18 століття.