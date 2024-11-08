Императорский пингвин сбился с маршрута и попал в Австралию: он потерял почти половину своего веса (фото)

Ученые теряются в определении причин такого поступка

В Австралии можно встретить не только странных насекомых, страусов или кенгуру. В Западной Австралии спасают императорского пингвина, обычно не водящегося в этом регионе, однако он сбился с маршрута и переплыл Южный океан.

Птица преодолела 3400 км и была сильно истощена, когда ее нашли на пляже. Пингвина называли в честь Римского императора Августа Гассом. Он находится под наблюдением сиделки в Олбани. Когда Гаса нашли, он весил 23 кг, в то время как нормальный вес взрослого императорского пингвина 40 кг. Об этом сообщает ABC NEWS.

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Место, где нашли императорского пингвина, находится примерно в 400 км к югу от места, где ближе всего их видели. Пингвин был обессиленный и очень костлявый, его перевозили с помощью специальной большой брезентовой переноски для домашних животных.

Австралия находится вдали от места, где живут пингвины.

Причина, заставившая императорского пингвина совершить путешествие через Южный океан так далеко от своего дома, неизвестна. Теперь ученые точно зная преодолеть путь от Антарктиды в Австралию императорские пингвины могут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о куда более неприятной находке на пляже в Австралии. Вблизи Сиднея нашли странные зловонные шары, состоявшие из отходов жизни человека.