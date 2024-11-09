Десятки метеоров пролетят мимо Земли в ноябре: когда и где их можно увидеть

До пика осталась неделя

Ежегодно в ноябре любители посмотреть в звездное небо имеют возможность полюбоваться метеорным потоком Леониды. Однако в этом году с наблюдением могут возникнуть определенные проблемы.

Согласно данным Earthsky, в этом году поток будет наблюдаться с 3 ноября по 2 декабря. Пик достигнет в ночь с 17 на 18 ноября, когда в небе можно будет видеть 15-20 метеоров в час.

В 2024 году пик совпадает с полнолунием, а потому с наблюдением потока могут возникнуть проблемы. Для наблюдения обычно рекомендуют найти место, в котором небо не загрязнено световым излучением, поэтому крупные города для этих целей плохо подойдут. Полнолуние также может подстрекнуть выбрать для наблюдения время, когда спутница нашей планеты еще низко, однако обычно метеоры лучше видно после полуночи и до рассвета.

Леониды это метеорный поток, который получил свое название из-за того, что метеоры как бы идут со стороны созвездия Льва. Источником происхождения этих объектов на самом деле является комета Темпеля-Туттля, которая имеет период вращения вокруг Солнца в 33 года.

В последний раз комета прошла перигелий (наиболее близкую к Солнцу точку) в 1998 году, то есть в следующий раз она туда вернется в 2031 году. С Земли поток наблюдается по-разному из года в год и все зависит от количества метеоров, летящих мимо нашей планеты. В целом они все пролетают на огромной скорости (около 71 км/с) и выглядят беловатыми.

Как сообщалось ранее, в 2029 году мимо Земли пролетит 340-метровый астероид "Апофис". Это небесное тело даже своеобразно повлияет на нашу планету, однако ученые убеждены, что столкновения не будет.