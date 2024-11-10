Доктор Хаус курит в сторонке: ученая вводила в себя опасные вирусы, чтобы избавиться от рака

Женщина пошла на отчаянный шаг, который выглядит почти как сюжет фантастического фильма

Вирусы у среднестатистического человека имеют стойкую ассоциацию с болезнями, однако на самом деле их роль в нашей жизни куда более неоднозначная. Поэтому ученые уже давно думают о том, как мы можем использовать их на благо человечества.

Почти фантастическая история произошла с вирусологом Беатой Халасси из университета Загреба (Хорватия). В 2020 году в возрасте 49 лет у нее диагностировали рак груди на месте предыдущей мастэктомии. Поняв, что она просто не переживет второй курс химиотерапии, женщина решила взять ситуацию в свои руки и прибегла к помощи онкологитической виротерапии (OVT). Статья ученой была обнародована в журнале Vaccines.

Поскольку идея применения вирусов против рака еще научно не доказана и находится на очень ранней степени развития, Халасси очень рисковала. Однако несмотря не это у нее все получилось и рак третьей степени был побежден.

OVT предполагает использование вирусов для атаки раковых клеток и провокации ответа человеческого иммунитета. Хотя уже были определенные испытания в этой области, однако сейчас нет ни одного агента, который был одобрен для лечения рака груди где-либо в мире.

Халасси для своего исследования взяла вирусы двух очень неприятных заболеваний — кори и везикулярного стоматита. Выбор был обоснован тем, что у ученой был опыт работы с ними и потому, что человечество знает как с ними бороться.

В течение двух месяцев коктейль из вирусов вводился непосредственно в опухоль. Эксперимент проходил под присмотром лечащих онкологов на случай, если что-то пойдет не так. Однако это не понадобилось, поскольку метод сработал, как и ожидала Халасси.

Опухоль по итогу попала под удар иммунных клеток, уменьшилась, стала мягче и отделилась от мышцы, что позволило ее затем удалить хирургическим вмешательством. Хотя единственное новшество в этом подходе сводилось к применению сразу двух вирусов, однако ученая все равно сомневалась в том, что результат надо публиковать.

Дело в том, что подобные эксперименты поднимают этическую дилемму. Ученые опасаются, что подход Халасси подтолкнет других людей отказываться от проверенных методов лечения и отдавать предпочтение методам, которые могут быть вредными.

В любом случае Халасси опубликовала результаты эксперимента спустя четыре года после того, как излечилась от рака. Теперь она получила финансирование для дальнейших работ в области OVT для борьбы с раком, но пока только у домашних животных. Ученая также не думает, что кто-то захочет повторять ее подходы для самолечения, поскольку они требуют больших навыков и знаний в области вирусологии.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что гребневики при повреждениях могут срастаться с другими представителями своего вида. Таким образом двое животных в прямом смысле становятся единым целым.