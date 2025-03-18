"Курка, що несе золоті яйця": що таке заморожені російські активи та чи можна ними фінансувати Україну

В Європі вважають, що конфіскація активів ускладнить їх використання як важеля для переговорів

Через сумніви з боку США щодо підтримки України європейські союзники обговорюють можливість конфіскації заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Метою є використання цих коштів для компенсацій Україні.

Як повідомляє видання "The ​​Independent", оскільки кошти все ще заблоковані, росіяни заявляють про порушення міжнародного права й дестабілізації фінансових ринків.

Що це таке і де зберігаються активи?

Спочатку ці гроші були розміщені в короткострокових державних облігаціях, що слугували резервом для Центрального банку Росії. На сьогодні більшість із них погашена й вони перетворилися на готівку, яка зберігається в так званих банках-зберігачах.

У країнах ЄС знаходиться близько 210 мільярдів євро, більшість із них зберігається в бельгійській розрахунковій палаті для фінансових операцій Euroclear.

Решта суми — у банках Великої Британії, Японії, Франції, Канади, Швейцарії, Австралії та Сінгапуру.

Демократії G-7 ("Великої сімки") використали частину заморожених активів для фінансування 50 мільярдів доларів допомоги Україні через позики під майбутні відсотки. Це дозволяє уникнути юридичних і фінансових ускладнень.

Хто і чому вимагає арешту цих активів

Польща, Велика Британія та балтійські країни (Литва, Латвія, Естонія) хочуть зробити більше, зокрема конфіскувати російські гроші, через величезні збитки, завдані Росією.

Світовий банк оцінює відновлення України в 524 мільярди доларів за 10 років.

Тим часом європейські союзники обговорюють збільшення фінансової допомоги Україні. Це пов’язано з заявою президента США Дональда Трампа, що Європа має сама подбати про власну безпеку.

Чому Франція, Німеччина та Бельгія виступають проти

Лідери в Європі вважають, що конфіскація активів на даному етапі ускладнить їх використання як важеля для мирних переговорів.

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що замороження активів у центральних банках суперечить міжнародному праву.

"Це може становити ризик для європейської фінансової стабільності", — додав він.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер підкреслив важливість обережного підходу до арештованих коштів. З його слів, це "курка, яка теж несе золоті яйця".

Противники блокування турбуються, що країни й інвестори почнуть уникати європейські фінансові установи, якщо існуватиме ризик арешту активів. Це, на їхню думку, може ослабити роль євро як міжнародної валюти для зберігання державних резервів.

Еліна Рибакова, економістка аналітичного центру Bruegel, повідомила, що Саудівська Аравія та Китай можуть відповісти на це продажем європейських державних облігацій, що призведе до подорожчання позик для урядів, які вже мають борги. Водночас вона виступає за конфіскацію.

Крім того, є побоювання, що дана ситуація нагадує кризу європейського боргу 2010-2012 років, коли витрати на позики різко зросли.

Чи стане вилучення російських коштів законним за міжнародним правом

Деякі експерти вважають, що конфіскація активів може бути законною як "контрзаходи" — дії, що виправдані для примусу Росії припинити порушення міжнародного права.

Однак інші юристи заперечують це, вважаючи, що використання активів як компенсації за збитки порушує міжнародне право.

Директор Центру фінансів і безпеки Королівського інституту об’єднаних служб Том Кітінг розповів, що це питання є юридично суперечливим і зводиться до політичної волі.

Що каже про це Росія

Москва неодноразово заявляла, що арешт російських активів буде "незаконним і знизить довіру до інвесторів".

"Будь-яка спроба їх (наміри — ред.) реалізувати спричинить за собою дуже серйозні юридичні наслідки", — казав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Politico розкрило список країн, які проти передачі Україні активів Росії.