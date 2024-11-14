Земля в сетях средней магнитной бури, а солнечное пятно продолжает пугать вероятными вспышками

Чего ждать от геопогоды до конца этой недели

На Земле продолжает держаться средняя магнитная буря в 4 балла. В ближайшие дни ее сила не будет расти, но она будет властвовать до конца рабочей недели.

Солнечное пятно AR3889 снова угрожает спровоцировать солнечную вспышку класса X, не создав ее на самом деле. Пятно имеет нестабильное магнитное поле "бета-гамма-дельта", которое может взорваться в любой момент, как отмечают ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Согласно прогнозу ученых с сайта Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вероятность солнечной вспышки класса Х, то есть наибольшей из максимальных, 14 ноября составляет 20%.

Магнитные бури на Земле в течение 14-17 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 14 ноября магнитное поле Земли находится в лапах средней магнитной бури в 4 балла. Она должна продержаться 15 ноября.

В эти выходные, 16 и 17 ноября, не ожидается каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях Украины ухудшится погода 14 ноября.