Україну накриють дощі та сніг: де погіршиться погода 14 листопада

Синоптик розповіла, яким областям готуватися до опадів

У Києві та інших українських містах очікується перший сніг, проте він буде мокрим. При цьому варто готуватися до ожеледиці.

Про це у своєму Telegram-каналі пише синоптик Наталія Діденко. Згідно з її прогнозами, у четвер, 14 листопада, перший сніг випадає у Києві.

"Сніг очікується мокрий, але все ж таки новинка метеорологічна. Тому дорогі водії, не жартуйте з безпекою, це не той привід. У столиці вночі близько нуля, вдень +2+3 градуси", - сказала Діденко.

Також вона зазначила, що у цей день мокрий сніг, місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу ймовірні у північних, центральних та східних областях.

"На заході завтра більше обійдеться просто щільною хмарністю. На півдні - все ж переважно дощ. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1+3 градуси, на півдні +5+9 градусів", — підсумувала синоптик.

На сайті Укргідрометцентру показали детально на карті, де 14 листопада очікуються опади у вигляді мокрого снігу, а де у вигляді дощу.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", до якої буде погода в Україні в листопаді.