Трамп не топитиме Путіна, але й присідати перед ним теж не буде – ЗМІ

Зараз Путін слабший, ніж будь-коли

Нова адміністрація США принесе Кремлю період непередбачуваності. Трамп спеціально не шкодитиме Путіну, але й берегти його престиж теж не буде.

Для президента РФ це може означати як поступовий вихід із затяжної війни та ізоляції, так і початок чотириріччя нових проблем. Так вважає російський журналіст, колумніст DW Костянтин Еггерт.

Ключове питання – якою буде політика нової американської адміністрації щодо України – залишається відкритим. Поки не стартували переговори за участю представників Білого дому, жодним витокам із команди Трампа вірити до кінця не можна.

"Вони цілком можуть бути хибними сигналами для створення такої обстановки, коли і Путін, і Зеленський повністю залежать від рішень Трампа. При цьому Володимир Зеленський, на відміну від російського диктатора, вже зустрічався з обраним президентом Сполучених Штатів, і по суті вже погодився на переговори з Москвою. Путін поки що мовчить", – пише Еггерт.

Колишній спеціальний представник Трампа по Україні Курт Волкер припустив, що Трамп тиснутиме на обидві сторони конфлікту, щоб посадити за стіл переговорів. США можуть відмовити Києву у постачанні озброєння або, навпаки, відкрити необмежений кредит на закупівлю.

"З чуток, сьогодні Трамп проти запрошення України до НАТО. Завтра? Хто знає. Сьогодні він збирається призначити на ключові пости держсекретаря, радника з нацбезпеки та спецпредставника по Україні Марка Рубіо, Майка Уолца та Кіта Келлога. Усі вони прагматики та виконуватимуть вказівки президента Але жодного з них не можна назвати "другом Кремля", — йдеться в статті.

Еггерт стверджує, що при Трампі політика Білого дому щодо Ірану та Китаю – двох головних союзників Росії – не стане м’якшою. Це погана новина для Кремля. Ба більше, американський тиск на Тегеран при республіканцях зростатиме. Можливо, аж до спроби зміни режиму.

"Путін, схоже, вважає, що статус лідера ядерної держави заздалегідь забезпечує йому незаперечну перевагу. Але це не так. Крах режиму Асада продемонстрував світу некомпетентність російських спецслужб, які "проґавили" початок наступу повстанців-сунітів", — констатує автор.

Також він зазначає, що трирічна війна проти України показала відсталість російської економіки, аморфність російського суспільства, неповороткість та некомпетентність корумпованої російської бюрократії, безпорадність російської дипломатії. Якщо Путін зважиться на діалог з Україною, то прийде до столу переговорів помітно слабкішим, ніж раніше. Трамп не топитиме його. Але й присідати перед ним також не буде.

Нагадаємо, спеціальний пасажирський літак Іл-96-300 зі складу президентського авіазагону "Росія" 26 грудня літав у Нью-Йорк та Вашингтон. 28 грудня він залишив Сполучені Штати, хто перебував на борту авіалайнера, яким користуються найвищі чиновники російського режиму – невідомо.