Солдат ЗСУ на службі вирощував коноплі: як його покарав суд

Солдат вирощував коноплі у Закарпатській області

Великоновосілківський районний суд Донецької області виніс обвинувальний вирок солдату Збройних сил України за вирощування конопель під час несення військової служби.

Вирок опубліковано на Єдиному державному реєстрі судових рішень. Обвинуваченим виявився уродженець села Нересниця, Тячівського району, Закарпатської області. За даними слідства, чоловік, який був військовослужбовцем на посаді оператора відділення управління командира мінометної батареї, займався вирощуванням наркотичних рослин (коноплі) — він діяв навмисно, не маючи відповідної ліцензії.

Обвинувачений вирощував канабіс, після чого він висушував його та поміщав у поліетиленові пакети. Він зберігав пакети у пачках з-під серветок, а ці пачки зберігав у коробках.

Цей вантаж він відправляв через Нову пошту своїм одержувачам. Під час одного із таких відправлень оперативники дізналися, хто є відправником. Після цього зловмисника було затримано.

На підставі даних слідства суд визнав військовослужбовця винним за ч. 1 ст.309 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі поліція затримала за вирощування конопель місцевого жителя.