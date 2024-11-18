Снігу намете по коліна? У яких областях днями найсильніше погіршиться погода

Одягайтесь тепло

Попри незначне потепління, вже цього тижня Україну накриє справжня зимова погода. Окрім значних "мінусів", синоптики прогнозують і снігопади.

Як зазначає синоптик Віталій Постригань, погіршення погодних умов буде помітно вже з четверга, 21 листопада.

"Із 21 листопада природа запланувала погіршення погоди, що призведе до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Синоптик пояснює, що погіршення погоди та похолодання охопить усю центральнопівнічну частину Європи. Проте не всі області засипле сильно снігом, до прикладу, на Черкащині значного погіршення погоди не прогнозують. До того ж наприкінці тижня, коли вже почне сніжити сильно, тривалих морозів не буде, тому очікується сльота.

"22-23 листопада значний сніг та дощ, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 1-3º тепла, на дорогах ожеледиця. Атмосферний тиск різко знизиться на 18-20 одиниць", — пише Постригань.

Він наголошує, що через снігопад можливе нетривале утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

У ДСНС наголосили, що наприкінці тижня всю країну, крім південної частини, чекає утворення снігового покриву висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу.

За даними Укргідрометцентру, сніжитиме в Україні з 21 листопада. Здебільшого опади торкнуться західних, північних та центральних регіонів. На сході та півдні буде хмарно, але значного снігу чи дощу не прогнозують.

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