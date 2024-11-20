Теория Эйнштейна подтверждена. Ученые изучили развитие космоса за 11 млрд лет

Темная материя составляет около 27% Вселенной

В космосе много загадок, одна из которых открыла тайну перед учеными. Им удалось отследить, как развивалась структура космоса за последние 11 миллиардов лет.

Как сообщает Reuters, это в настоящее время наиболее точное изучение поведения гравитации в огромных масштабах. Оно соответствует действию теории относительности Альберта Эйнштейна, подтверждая предложенную им в 1915 году идею.

Исследование длилось много лет, его объектом была темная энергия, ускоряющая расширение Вселенной. Исследователи использовали год наблюдений спектроскопического устройства темной энергии (DESI) в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, который может улавливать свет от 5000 галактик одновременно. В рамках исследования ученые изучили данные почти из 6 миллионов галактик и их сияющих ядер, датируемых 11 миллиардами лет назад.

Эйнштейн считал, что концентрация массы и энергии искажает структуру пространства-времени, влияя на движение всего проходящего поблизости. Недавно ученые предполагали, что ускорение расширения Вселенной может привести к изменению теории, однако результаты исследования показали, что гравитация ведет себя так, как предполагал Эйнштейн.

Исследование свидетельствует о том, что темная энергия может быть не постоянной силой, а динамической. Она может ослабевать, предполагают учёные. Физическая природа черной материи все еще остается загадкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал об огромном астероиде, который пролетит очень близко к Земле. Настолько, что гравитация Земли изменит его форму.