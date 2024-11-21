Сильная магнитная буря была ложной? Ждать ли нового космического удара до конца недели

На Солнце продолжают происходить вспышки

На Земле 20 ноября должна была продержаться магнитная буря 5 баллов, однако она исчезла из графика. В ближайшие дни не предусматривается каких-либо колебаний выше 4 баллов.

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне и за это время на светиле произошло 10 вспышек класса С. Они никак не влияют на Землю, как сообщили специалисты по Meteoprog.

В четверг, 21 ноября, солнечная активность ожидается низкой. Вероятность вспышек класса М составляет 50%, а класса Х – 10%.

В то же время, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в течение 21-24 ноября на Земле не произойдет каких-либо геомагнитных колебаний выше 3 баллов.

Данные о космической погоде поступают каждые 10 минут, поэтому прогноз обновляется онлайн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что метеорологическая зима понемногу пробирается в Украину. Некоторые ее города уже засыпали снегом и есть вероятность дальнейших осадков.