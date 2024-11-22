Спагеті у 200 разів тонші за людську волосину винайшли вчені, але вони потрібні не для їжі

Вчені наразі вивчають перспективи використання нового матеріалу

Дуже багато досліджень вчених спрямовані на медицину: вивчення стволових клітин, використання роботів для доставляння ліків прямо до хворих органів тощо. При цьому вони намагаються винайти чи заново відкрити матеріали, які можуть стати корисними.

Так група дослідників створила найтонші спагеті в світі, однак вони призначені не для того, щоб тішити смакові рецептори. З крохмалю створили надтонкі, приблизно в 200 разів тонші за людську волосину, смужки — нановолокна для використання у медицині та промисловості.

Крохмаль виробляють більшість зелених рослин для накопичення надлишкової глюкози. Пов'язки, зроблені з нановолокон з крохмалю, потенційно можуть використовуватися для загоєння ран — вони дуже пористі та захищають від бактерій, при цьому пропускають воду. Також їх можна використовувати для регенерації кісток і навіть достаці ліків. Допомогти у відновленні кісток чи інших тканин нановолокна з крохмалю можуть завдяки, тому що "імітують позаклітинний матрикс — мережу білків та інших молекул, які клітини будують, щоб підтримувати себе".

Нано-спагеті під потужним мікроскопом

Вчені запропонували одразу кілька методів виготовлення таких пов'язок, однак найбільш екологічний та бюджетний — використання звичайного борошна, як багатого на крохмаль інгредієнта, саме такого борошна яке використовують в реальних спагеті. Навіть створення нановолокон нагадує створення макаронних виробів — борошно змішували з водою та протискували крізь вузький залізний отвір, для цього використовували електрику. З нових волокон створили шматочок тканини приблизно 2 см завдовжки.

Тканина, зроблена з крохмальних нановолокон

Особливість використання крохмалю також в тому, що це друге за величиною джерело біомаси на землі після целюлози і при цьому він, як в ньому відпаде необхідність може розкластися прямо в організмі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інше відкриття, але не в нанорозмірі, а навпаки в глибинах космосу. Вченим вдалось сфотографувати першу зірку за межами нашої галактики.